Извънземните може да са напреднал изкуствен интелект

Най-изтъкнатият астроном на Обединеното кралство смята, че ако някога се сблъскаме с извънземен живот, той може да е форма на AI.

В материал за BBC британският кралски астроном лорд Марин Рийс теоретизира идеята за извънземен изкуствен интелект. "Ние, човешките същества, може да сме близо до края на Дарвиновата еволюция - вече не е необходимо да станем най-силните, за да оцелеем - но технологичната еволюция на изкуствено интелигентните умове едва сега започва", разказва британският учен.

We've long assumed that aliens will be like us, but there's every reason to think they are instead a form of unfathomable AI, says the UK astronomer royal Lord Martin Rees.



via BBC News

by Martin Rees#business #technology #science #news #tensfrontierhttps://t.co/2U7q1P4myJ