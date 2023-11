Дженифър Лопес блесна в прозрачна рокля на светско събитие (СНИМКА)

Дженифър Лопес винаги впечатлява на червения килим. Доказа го за пореден път с появата си на LACMA Art + Film gala.

Джей Ло пристигна в прозрачна златиста рокля на Gucci, с висока цепка до бедрото, изрязано бюстие, оголващо долната част на гърдите ѝ, и прозрачна блестяща дантелена долна част. Под роклята се виждаше златното ѝ бельо, както и обувките ѝ с остър връх на платформа. Тя допълни с клъч в цвят шампанско, ефектна огърлица с рубини и диаманти и висящи обеци със скъпоценни камъни. Характерната за Лопес коса в цвят карамел беше спусната на вълни, а тя завърши своя бляскав вид с лъскави устни и опушени очи, пише vesti.bg.

Нейният съпруг Бен Афлек беше облечен в черен смокинг, също на Gucci, с папийонка.

Двойката беше само част от многото звезди, присъстващи на тазгодишната гала, на която Gucci представи първата си колекция вечерни облекла Gucci Ancora Notte, проектирана от Сабато Де Сарно.

Ким Кардашиян, Парис Хилтън, Били Айлиш, Джесика Частейн, Салма Хайек и други се появиха на годишното звездно събитие, което се съпредседателства от Ева Чоу и актьора Леонардо ди Каприо.

