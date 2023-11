Защо Елвис Пресли е имал само едно дете?

Елвис Пресли и Присила Пресли имат само една дъщеря - Лиса Мари, която почина през януари тази година от сърдечен удар на 54-годишна възраст.

Наскоро Присила Пресли направи няколко признания, разказвайки защо двамата с Елвис са решили да имат само едно дете. Двойката има една дъщеря, Лиза Мари, родена през 1968 г. "Елвис смяташе, че има много натоварен график", сподели тя пред списание "People".

"Чувстваше се малко виновен, че не е бил достатъчно с нея, когато Лиза беше по-малка. С неговия график и турнета той не смяташе, че присъства достатъчно, за да обърне голямо внимание на раждането и на друго дете", продължава 78-годишната американка.

Двойката се развежда през 1973 г., но Присила Пресли никога не е изпитвала желание да се омъжи отново.

"Ако трябва да бъда честна с вас, никога не съм искала да се омъжвам след него. Никога не ми се е искало", казва тя, преди да си спомни за любовта, която все още изпитва към рокаджията: "Никой никога не би могъл да се сравни с него."

