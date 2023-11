Рекорд: Сърфистка яхна 13-метрова вълна в Хавай (ВИДЕО)

Австралийката Лаура Еневер постави рекорд сърфирайки на 13-метрова вълна. Постижението е направено през януари край северния бряг на хавайския остров Оаху по време на състезание.

She’s now a WORLD RECORD HOLDER!



At 43.6 ft (13.3 meters) @lauraenever has broken the @GWR title for the Largest Wave Surfed (Paddle) by a female!



📸: Daniel Russo | 🎥: Ian Grose pic.twitter.com/Ye58CCwy3U