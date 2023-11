Учени откриха как лунната почва може да стане плодородна и подходяща за земеделие

Ако човечеството някога установи дългосрочни бази на Луната, ще има нужда от редовен източник на храна. Не е практично обаче да се мисли, че може да се засади царевица или пшеница в обикновена лунна почва в оранжерии на Луната и да получи добра реколта. Или каквато и да е реколта изобщо.

Но учените предприемат стъпки към превръщането на лунното земеделие в реална възможност, пише Ройтерс.

