Ники Минаж съжалява за пластичните си операции

Ники Минаж има няколко неща в живота си, за които съжалява, едни от които са пластичните ѝ операции. 40-годишната рапърка призна за това в подкаста на Vogue.

"Гарантирам ви, че ако някога промените нещо по тялото си и направите нещо хирургическо, най-вероятно – в повечето случаи, но невинаги – ще погледнете назад един ден и ще си кажете, че не си е струвало", казва Минаж.

Певицата допълва, че подобно нещо се е случило с нея, като дори не е можела да повярва, че не се е харесвала преди.

По време на интервюто, което бе в чест на заставането на Ники на ноемврийския брой на Vogue, водещата на подкаста ѝ напомни за момента, когато изпълнителката седи до главната редакторка Ана Уинтур по време на дефилето на Carolina Herrera през септември 2011 година.

Минаж обаче бързо стопира разговора, казвайки че не обича да гледа свои стари снимки, защото не харесва начина, по който изглежда.

"Не ми харесваше да бъда слаба, да имам плосък задник. Да имам гърди, които не са твърде нагоре. Имах доста неща, които не си харесвах. Но сега гледам други, по-стари снимки и ми се иска да бъда същото момиче, което виждам на тях", признава звездата.

