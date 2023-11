Жена с две матки забременя и във всяка има по едно бебе

Жена от американския щат Алабама, родена с двойна матка, носи бебе във всяка, предаде АФП.

Келси Хачър, която е на 32 години, разказва историята си в своя акаунт в Инстаграм. Тя знае от 17-годишна възраст, че матката ѝ има две кухини.

Смята се, че при около 0,3% от жените се наблюдава това.

По време на рутинно ултразвуково изследване през май жената, която вече е майка на три деца, научава, че не само е бременна с близнаци, но и че всеки плод има собствена матка.



"Бяхме потресени! По време на първия ултразвук се смяхме много", пише тя в профила си в Инстаграм.

"Най-вероятно овулация е била осъществена отделно и по една яйцеклетка се е спуснала от всяка фалопиева тръба, те са стигнали до двете страни на матката", след което всяка от тях е била оплодена, казва пред Ей Би Си Швета Пател, акушер-гинеколог. Тя се грижи се за Хачър в Центъра за майки и деца към университета на щата Алабама, намиращ се в Бирмингам.



Двойната матка често се свързва с висок риск от усложнения, но първите три деца на американката са родени здрави и доносени.



Бременностите и в двете матки са изключително редки.

1 in 50 Million Chance: US Woman With Rare Double Uterus Is Pregnant in Both https://t.co/tLwBJt9J8v