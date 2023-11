Джеръми Айрънс ще участва в нова адаптация на "Граф Монте Кристо"

Британският актьор и носител на награда "Оскар" Джеръми Айрънс ще се превъплъти в абата Фариа в сериала "Граф Монте Кристо", адаптация на романа на Александър Дюма и копродукция на Франция и Италия, предаде АФП.

"Джеръми Айрънс изпълнява ключовата роля на абат Фариа в третата си съвместна работа с Биле Аугуст", датският режисьор, който спечели "Златна палма" на кинофестивала в Кан през 1988 и 1992 г., съобщи компанията "Медиауан".

Главната роля е поверена на британеца Сам Клафлин. Френската актриса Ана Жирардо също е част от актьорския състав, отбелязва АФП.

Началото на този европейски сериал, който ще бъде от осем епизода от по 52 минути, беше обявено през октомври. Той се продуцира от френската обществена радио- и телевизионна група "Франс телевизион", "Раи" (Италия) и две компании от групата "Медиауан".

Публикуван от 1844 г., романът "Граф Монте Кристо" разказва историята на Едмон Дантес, който е несправедливо затворен и си отмъщава, след като бяга от затвора и забогатява.

