Американски съд даде ход на дело срещу мъжа на Риана - A$AP Rocky

Рапърът A$AP Rocky, партньор на Риана и баща на двете ѝ деца, ще бъде съден в Лос Анжделис по две обвинения за нападение с полуавтоматично оръжие, съобщиха Ройтерс и АФП, цитирани от БТА.

Роки, чието рождено име е Раким Мейърс, е обвинен, че е насочил пистолет към друг хип-хоп певец - Теръл Ефрон, по време на свада, а след това стрелял два пъти при втори сблъсък. И двата инцидента са от 6 ноември 2021 г.

Според прокурорите Ефрон е имал малки наранявания.

Роки е арестуван във връзка с пререканието пет месеца по-късно, през април 2022 г., когато пристига на летището в Лос Анджелис с полет от Барбадос. Повдигнато му е обвинение през август същата година. Съдия в Лос Анджелис постанови сега, че прокурорите разполагат с достатъчно доказателства, за да пристъпят към съдебен процес по двете обвинения в нападение, включително, че Роки е използвал лично огнестрелно оръжие по време на въпросните инциденти.

