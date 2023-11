Първи Ден на благодарността в Космоса отпразнували aстронавтите от Skylab

Първите, които празнуваха Деня на благодарността в Космоса преди 50 години, бяха aстронавтите от Skylab, припомня vesti.bg.

През 1973 г. Ед Гибсън и Бил Поуг завършват 6,5-часова разходка в открития Космос, без да обядват. Екипажът компенсира пропуснатия обяд, като консумира две ястия по време на вечеря, въпреки че нито едно не включваше обичайните храни за Деня на благодарността.

The first Thanksgiving in space!



The Skylab 4 astronauts were the first to celebrate Thanksgiving in space 50 years ago today. #OTD in 1973, Ed Gibson and Bill Pogue completed a 6.5-hour spacewalk, missing lunch. The crew made up for it by having two meals for dinner. #Skylab50 pic.twitter.com/eF1RmAYU7V