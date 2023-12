Хилари Дъф е бременна с четвъртото си дете (СНИМКА)

Хилари Дъф е напът да стане майка за четвърти път.

Актрисата и Матю Кома очакват третото си общо дете, а за нея четвърто.

Дъф обяви бременността си във вторник, като сподели празничната картичка на семейството си в Instagram.

„Толкова за тихите нощи“, гласи предната част на картичката, която съдържа снимка на 36-годишната актриса, която държи бременното си коремче в пижама у дома, в компанията на Кома и децата.

View this post on Instagram

Звездата от „По-млади“ и Кома посрещнаха дъщерите си Банкс на 5, и Мей на 2, съответно през октомври 2018 г. и март 2021 г., пише pagesix.com.

Актрисата и музикалният продуцент се ожениха в дома им в Лос Анджелис през декември 2019 г., което го направи втори баща на 11-годишния ѝ син Лука, който е плод на любовта ѝ с Майк Комри.

Hilary Duff is pregnant with 4th baby, her 3rd with husband Matthew Koma https://t.co/rgJPGAx6O4 pic.twitter.com/2FbMMt3sxL