Съседка нахлу в дома на Чарли Шийн и опита да го удуши

Актьорът Чарли Шийн е бил нападнат в дома си от съседка, предаде TMZ, като цитира правоохранителните органи.

В сряда, 20 декември, полицията е пристигнала в дома на Шийн в района на Лос Анджелис заради съседски спор. Служителите твърдят, че съседка на актьора, 47-годишна жена, нахлула в дома му и го атакувала, когато той отворил вратата.

Според информацията на TMZ съседката разкъсала ризата на Чарли и се опитала да го удуши, а след това се прибрала в собствената си къща.

Източници на сайта твърдят, че в дома на актьора от "Двама мъже и половина" пристигнали парамедици, но той не е бил откаран в болница.

ТMZ съобщи, че Чарли Шийн не знаел каква е причината за нападението, въпреки че не за първи път той има проблеми със съседката. Същата жена наскоро е разпръснала някаква лепкава течност върху колата на актьора.

Източник, близък до Шийн, казва пред TMZ, че той е говорил с жената след инцидента с колата, като изглеждало, че са се разбрали, предава БТА.



Според сайта ден преди нападението жената съседката хвърлила боклук пред вратата на актьора. Той се обадил на 911.

В крайна сметка жената е арестувана в дома си, твърди TMZ.

