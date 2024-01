Четири частни компании се отправят за пръв път към Луната (ВИДЕО)

Първият американски лунен модул от повече от 50 години насам се отправи към Луната в понеделник, давайки старт на космическата надпревара между частни компании, които ще извършват доставки за НАСА и други клиенти, съобщава АП

Спускаемият апарат „Перегрин 1“ (Peregrine 1) на „Астроботик“ излетя с напълно нова ракета-носител „Вулкан Кентавър“ на корпорацията „Юнайтед Лонч Алайънс“, предава БТА.

На борда на спускаемия модул освен другите товари има голям луноход от университета „Карнеги Мелън“ на име "Анди", който има маса от 33 кг и е висок 103 см. Включен е и по-малък луноход с тегло 1,5 кг, наречен „Спейсбит“ (Spacebit), който се движи на четири крака и ще измине разстояние от поне 10 м.

„Вулкан Кентавър“ премина през небето на Флорида преди зазоряване, като постави космическия кораб на обиколен маршрут към Луната, който трябва да завърши с опит за кацане на 23 февруари.

