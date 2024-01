Лорънс Фишбърн става част от четвърти сезон на "Вещерът"

Лорънс Фишбърн е новата звезда в четвърти сезон на фентъзи поредицата "Вещерът" на Нетфликс, научи Variety.

Фишбърн ще влезе в ролята на вампира Реджис. Представен за първи път в петата книга от поредицата “Вещерът: Огнено кръщение” героят е описан като “мъдър бръснар-хирург с мистериозно минало, който се присъединява към Гералт по време на пътуването му.”

Фишбърн е последното ново попълнение в актьорския състав на сериала за четвъртия сезон. Лиъм Хемсуърт също ще се присъедини към шоуто в главната роля на Гералт, поемайки поста от Хенри Кавил. Други членове на актьорския състав за сезон 4 включват Аня Чалотра, Фрея Алън и Джоуи Бейти. Работата по сезон 4 ще започне тази пролет.

"Много съм развълнуван да се присъединя към актьорския състав и очаквам с нетърпение да изследвам чудния свят на „Вещерът“,’” каза Фишбърн в изявление.

Фишбърн е един от най-успешните актьори на своето поколение. Той получава номинация за Оскар през 1994 г. за най-добър актьор за филма "What’s Love Got to Do With It". Другите му големи филмови роли включват “Boyz n the Hood,” и екшън хитовете “Матрицата” и “Джон Уик”. Известен е и с ролите си в телевизионни предавания като “Black-ish,” “Ханибал” и “CSI.”

Официалното описание за четвъртия сезон на "Вещерът" гласи:

“След шокиращите, променящи континента събития, които слагат край на трети сезон, новият сезон проследява Гералт, Йенефер и Сири, които пътуват безспирно през опустошения от войната континент и неговите демони разделени един от друг. Ако успеят да се внедрят и поведат групите бунтовници, сред които попаднат, те имат шанс да оцелеят при "огненото кръщение" — и да се намерят отново един друг.”