"Сексът и голотата са част от героинята ми": Ема Стоун защити интимните сцени във филма "Клети създания"

Актрисата Ема Стоун защити дръзките интимни сцени във филма "Клети създания" на Йоргос Лантимос, като каза, че те съответстват на опита на героинята ѝ, съобщи Би Би Си, предава БТА.

Стоун влиза в образа на Бела, жена, която се връща към живота с помощта на мозъка на нероденото си дете и усилията на нетрадиционен учен. Зрителите следват нейното пътешествие, докато тя опознава живота отново и се наслаждава на сексуално пробуждане.

"Бела е напълно свободна и не се срамува от тялото си", каза Стоун за предаването Front Row на Радио 4.

Филмът, който се очаква да бъде номиниран за наградите "Оскар" и БАФТА тази година, привлича вниманието с голота и сексуални сцени. Стоун каза, че целта им е да покажат истинските преживявания на Бела. Сексът очевидно е голяма част от преживяванията и израстването ѝ, както е и за повечето хора в живота, каза Стоун.

