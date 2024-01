Мъж, забелязан 30 пъти близо до дома на Тейлър Суифт, е обвинен в преследване

Мъж е обвинен в тормоз и преследване, след като е забелязан близо до нюйоркския дом на певицата Тейлър Суифт "около 30 пъти" в последните два месеца, предаде ДПА, позовавайки се на съдебна информация.

Дейвид Кроу (33 г.) от Сиатъл, щата Вашингтон, е задържан в понеделник вечерта в близост до къщата на изпълнителката и са му повдигнати двете обвинения. Той е арестуван, след като полицията се отзовала на повикване за "емоционално разстроен мъж, който се държи хаотично". В сряда Кроу е изправен пред съд в Ню Йорк, като е освободен при условие, че бъде поставен под наблюдение.

