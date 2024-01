Бари Коган ще получи наградата „Бухнал пудинг“ за Мъж на годината

Актьорът Бари Коган, известен с ролите си в „Дюнкерк“, „Убийството на свещения елен“ и „Баншите от Инишерин“, бе обявен за Мъж на годината от театралната трупа „Бухнал пудинг“ на Харвардския университет, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Наградите се връчват на хора, които имат траен и впечатляващ принос към света на развлеченията.

Наскоро Когън се снима в комедийния психологически трилър „Солтбърн“ и може да бъде видян в главната роля в сериала Masters of The Air, драма от Втората световна война, посветена на екипажите на бомбардировачите.

Церемонията по връчването на отличията за Мъж на годината ще се състои на 2 февруари.

Театралната трупа „Бухнал пудинг“, която датира от 1844 г. и нарича себе си третата най-стара театрална трупа в света, връчва наградата за Мъж на годината от 1967 г. насам. Миналогодишният носител на наградата беше Боб Оденкърк.

“Saltburn” actor Barry Keoghan danced his way to being named Hasty Pudding’s 2024 Man of the Year at Harvard University.



