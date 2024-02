4 чудати професии от миналото, които вече не съществуват

Скоростното развитие на технологичния свят и включването на изкуствен интелект във всяка област от живота ни неизбежно водят до промени в нашето ежедневие. И все по-ясно го забелязваме. Съществуват основателни опасения сред хората, че някои занятия ще станат излишни и че светът ще се промени до неузнаваемост спрямо това, към което сме свикнали.

Това съвсем не е първият път, когато човечеството изпитва подобни опасения. И те са се оказали оправдани, понеже много от професиите, които съществуват днес, са съвършено нови за света. Но дори и не подозираме за всички онези, които са изчезнали и мнозина дори не подозират, че са съществували. През различни периоди на нашата история, определени занаяти естествено са изчезвали или са претърпели драстични промени в своята същност. Тук ще ви запознаем с някои от тях, които звучат причудливо и ни карат да се замислим колко различен е бил светът само преди век.

Jobs that don't exist anymore.



1. Human bowling pinsetters working at 1:00 A.M. in Subway Bowling Alleys on 65 South St., in Brooklyn, NY, 1910. Photo by Lewis Wickes Hine. In 1936, factory worker, Gottfried Schmidt invented the mechanical pinsetter which was made of lamp shades… pic.twitter.com/FQCKn6sa8L