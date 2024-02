Ким Кардашиян копира жената на Кание Уест - Бианка Ченсори (СНИМКИ)

Ким Кардашиян изглежда сякаш е почерпила вдъхновение от настоящата жена на бившия ѝ Кание, Бианка Ченсори.

И риалити звездата качи снимки в личния си Инстаграм профил, на които позира с оскъдно облекло. Феновете ѝ не се забавиха с коментари под кадрите, като повечето гласят, че визията на Ким е мотивирана от тази на Ченсори. "Изглежда сякаш се опитваш да се конкурираш с Бианка по някаква странна причина", написаха повечето ѝ последователи. Разбира се, имаше и такива, които защитиха Ким, като написаха: "Бианка не може да ѝ стъпи на малкия пръст. Няма защо да се конкурират." Междувременно Кардашиян запази мълчание на подмятанията, които я сравняват с новата жена Кание Уест.

През последните месеци той и австралийската бивша архитектка редовно попадат в заглавията на вестниците, като Бианка често е забелязвана да излиза навън, без да носи почти нищо.

Ким и Кание финализираха развода си през ноември 2022 г. след продължителна битка за децата и имуществото си, припомня dir.bg. Рапърът се съгласи да плаща 200 000 долара месечна издръжка, като и двамата имат равни родителски права. Те също така си поделиха домовете, които притежаваха като двойка, посочва Mirror. Миналата година Кимбърли разказа със сълзи на очи за развода си с рапъра в епизод на семейното риалити "Keeping Up With The Kardashians".

Там разкри, че в началото Кание е бил "друг човек", нищо общо с това, което е в момента. "Той е толкова различен от човекът, за когото се омъжих. Това е мъжът, когото обичах и когото помня", призна тогава тя.

Иначе това не е единственото обвинение към Ким от нейните фенове. Друго, за което я погнаха е, че е продала "мръсната" си чанта Hermès за 70 000 долара в семейния сайт за препродажба, и която бе обявена, че е в "добро състояние". "Сериозно, колко отчаяни са за пари? И защо никой не намира за странно, че тези "милиардери" продават дрехите си втора употреба?", възмутиха се потребителите в социалните мрежи.