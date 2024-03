Трите нови луни около Уран и Нептун ще бъдат кръстени на Шекспирови герои и гръцки богини

Трите нови луни - една около Уран и две в орбита около Нептун, чието съществуване беше потвърдено наскоро, ще бъдат кръстени на Шекспирови герои и гръцки богини, съобщи Лайв сайънс.

И трите луни са забелязани преди няколко години, но едва наскоро бяха потвърдени от Международния астрономически съюз (IAU) - организацията, която отговаря за даването на имена на нови обекти в Слънчевата система като луни, астероиди и комети.

Новото трио, което засега получи цифрови обозначения, през следващите години ще се сдобие с официални наименовия, вдъхновени от литературата и митологията.

Новата луна на Уран - S/2023 U1, е с диаметър само около 8 километра. Това я прави един от най-малките известни спътници около някоя от осемте планети в Слънчевата система, заедно с дребния компаньон на Марс, Деймос.

С тази малка луна, която обикаля около Уран за около 680 дни, общият брой на спътниците на планетата достигна 28. Подобно на другите уранови луни, S/2023 U1 в крайна сметка ще бъде кръстена на герой от пиесите на Уилям Шекспир, присъединявайки се към по-рано открити спътници като Титания, Оберон и Пък.

Двете нови луни на Нептун - S/2002 N5 и S/2021 N1, са с диаметри съответно около 23 километра и 14 километра.

S/2021 N1 обикаля около Нептун за около 9 години, а S/2002 N5 - за приблизително 27 години. Най-отдалечената планета в Слънчевата система вече има 16 известни луни. Подобно на другите нептунови спътници, новите ѝ компаньони ще бъдат кръстени на Нереидите - дъщерите на бога на морето Нерей от гръцката митология.

3 new moons discovered around Uranus and Neptune will be named after Shakespeare characters and Greek goddesses https://t.co/83qlhbY6aP