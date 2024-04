Кортни Кардашиян пие собствената си кърма.

Кортни Кардашиян предизвика недоумение сред феновете си, като призна, че е изпила цяла чаша от собствената си кърма.

Звездата от риалити шоуто The Kardashians, която знае за новата странна тенденция, призна, че е пробвала напитката, след като в продължение на часове не се чувствала добре.

Кортни кърми сина си Роки вече пет месеца, като пред последователите си в социалните мрежи, говори за подобряване на качеството ѝ чрез прием на амарант, ечемик, конги, просо, овес и ориз, както и костен бульон, яхнии с костен бульон, кичари и др.

Публикувайки селфи, на което лежи в леглото, тя написа към публикацията си: "Този ​​филтър е луд и току-що изпих чаша кърма, защото ми се гади. Лека нощ."

Kourtney Kardashian Reveals She Drinks Her Own Breast Milk: 'Just Pounded a Glass' because she was sick pic.twitter.com/VtRC74i7I8