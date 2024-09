Забраниха на Наоми Кембъл да събира пари за благотворителност, ето защо

На супермоделката Наоми Кембъл е забранено да бъде попечител на благотворителна организация, съобщи БГНЕС.

Това се случи, след като се оказа, че само малка част от средствата от нейната организация Fashion for Relief всъщност отиват за благотворителност: всички останали пари, според PageSix, са похарчени за лични нужди на моделката, за полети, сигурност, спа процедури и престой в луксозен хотел. Между април 2016 г. и юли 2022 г. само 8,5% от приходите са отишли за благотворителност.

Разследването установи също, че колежката ѝ Бианка Хелмич е получила стотици хиляди долари плащания от благотворителната организация. Хелмих получи забрана да действа като попечител на благотворителната организация в продължение на девет години.

Самата Наоми коментира скандала и заяви, че не се е занимавала сама с делата на фонда, а е прехвърлила управлението на други хора. „Разследваме сами, защото нямах контрол върху благотворителната си дейност. Възложих контрола на адвокат. Сега проучваме какво се е случило, защото всичко, което правя, и всички пари, които получавам, са за благотворителни цели.“

