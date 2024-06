Джъстин Тимбърлейк се пропил заради обвиненията на Бритни Спиърс, че е направила аборт, когато двамата били на 19 години. Това пише британското издание „Стандарт“, предава bTV.

На всичкото отгоре кариерата на изпълнителя вървяла надолу – новият му албум не пробил в чартовете толкова добре, колкото му се искало.

43-годишният певец, любимец на няколко поколения, беше арестуван в началото на седмицата и попадна на страниците на таблоидите, след като вечерял с приятели в известно заведение в Хемпдънс.

Той бе изведен с белезници от районното, за да се яви пред съда. Най-вероятно всичко ще му се размине само с глоба от 1000 долара, след като беше пуснат без гаранция, коментират още британските вестници.

Те припомнят също така, че певецът трябва да се яви пред съда на 26 юли.

Негови приятели твърдят, че „той винаги е бил привърженик на алкохола“, но пристрастяването му се засилило след разкритията на Бритни Спиърс.

В биографията си „Жената в мен“ тя разкрива за връзката си с Джъстин, която приключила през 2002 г., след като забременяла от него и била притисната да направи аборт.

В биографията си Бритни описва колко е била влюбена в Джъстин и как е искала двамата да са семейство. Когато забременяла обаче, той заявил, че не е готов да е родител, защото е твърде млад.

След това дошъл и шокът с албума Everything I Thought It Was, който така и не стигна до първото място в чарта, след като беше пуснат през март тази година. Албумът дебютира с четвърто място в US Billboard 200, като събра едва 67 000 единици еквивалент, които бяха калкулирани от 31,13 млн. поръчани стриймвания и 41 000 чисти копия от албума.

Припомняме, че всичките му предишни албуми дебютираха като №1 в чарта, като единствено дебютният му Justified зае второто място.