"Това шега ли е?": "Ужасен" портрет на Кейт Мидълтън шокира кралските фенове (СНИМКА)

Нов портрет на Кейт Мидълтън предизвика смесени реакции от страна на кралските фенове след представянето му в сряда. Противоречивата творба, нарисувана от британско-замбийската художничка Хана Узор, беше представена на корицата на списание Tatler за юли 2024 г. като част от серия портрети на кралското семейство.

Оказа се, че Узор е почерпила вдъхновение от тоалета на принцесата на Уелс по време на държавен банкет през ноември 2022 г. — първият по време на управлението на крал Чарлз.

42-годишната Мидълтън носеше на събитието дълга бяла рокля, с покрити с кристали рамене и обемни ръкави. Тя добави още повече блясък с тиарата Lover's Knot, обеците с перли и диаманти от Южно море на принцеса Даяна и перлената гривна на кралица Елизабет.

‘Horrible’ portrait of Kate Middleton slammed by fans: ‘Is this a joke?’ https://t.co/Qr3J3038Ts pic.twitter.com/nB7vmtDjCe