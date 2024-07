Кейт Мидълтън се появи за първи път на Уимбълдън 2024 заедно с дъщеря си Шарлот (ВИДЕО+СНИМКИ)

Принцесата на Уелс се появи за първи път на Уимбълдън 2024 заедно с дъщеря си принцеса Шарлот.

От местата си в кралската ложа 42-годишната принцеса Кейт и 9-годишната Шарлот наблюдаваха как сръбският тенисист Новак Джокович и испанският тенисист Карлос Алкарас се борят на Централния корт в битката си за шампионската титла на Уимбълдън. По-късно Кейт връчи трофея на победителя - Алкарас.

Появата на Кейт идва на фона на продължаващото ѝ лечение от рак и само няколко седмици след като тя присъства на церемонията Trooping the Colour.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P