Доналд Тръмп заплаши създателите на "Стажантът" със съд, нарече филма "боклук"

Доналд Тръмп би искал да каже на "Стажантът": "Уволнен си". Чрез свой говорител бившият президент, който в момента е в разгара на наказателния си процес в Ню Йорк, отправи нападки към новия филм "Стажантът", посветен на първите му дни в сферата на недвижимите имоти. Тръмп заплаши със съдебни действия създателите на филма, наричайки го “откровено фалшив ” ,“боклук ” и “чиста измислица.”

След премиерата на "Стажантът” на бляскавия филмов фестивал в Кан главният говорител на кампанията на Тръмп - Стивън Чунг направи изявление за филма пред Variety. “Ще заведем съдебно дело, за да се справим с откровено неверните твърдения на тези претенциозни създатели на филма. Този боклук е чиста измислица, която сензационно раздухва лъжи, които отдавна са опровергани. Това е намеса в изборите от страна на холивудските елити, които знаят, че Тръмп ще си върне Белия дом и ще победи подкрепяния от тях кандидат, защото нищо, което са направили, не е проработило."

