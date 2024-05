Китай изпраща две големи панди в САЩ като „пратеници на приятелството“

Китай ще изпрати две големи панди в Националния зоопарк във Вашингтон през тази година, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА. Изявлението идва след като преди месеци американският зоопарк върна три панди в Китай на фона на нарастващото напрежение между двете държави.

Националният зоопарк "Смитсониън" обяви, че ще посрещне Бао Ли и Цин Бао във Вашингтон в края на годината. "Развълнувани сме да обявим нова глава в нашите отношения, свързани с отглеждане и опазване на панди", каза Бранди Смит, директор на Националния зоопарк "Смитсониън".

Заминаването на три панди от вашингтонската зоологическа градина през ноември миналата година остави зоопарка в Атланта, Джорджия, единствения зоопарк в САЩ с големи панди. Китайският държавен глава Си Цзинпин намекна, че е отворен към идеята за "пратеници на приятелство" в САЩ, след като се срещна с американския президент Джо Байдън през ноември в Калифорния.

Китай използва "дипломацията на пандите", изпращайки панди в зоопарковете в различни държави от десетилетия. Съобщението за двете нови панди е ясен знак от страна на Пекин за стабилизирането на връзките с Вашингтон, коментира Ройтерс.

