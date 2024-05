Стюардесата с най-дълъг стаж в света почина на 88 години

Бети Неш - най-възрастната стюардеса в света, почина на 88 години. Тя има близо 70 години трудов стаж и е работила в една и съща компания до края на живота си, пише БНР.

Според Асоциацията на професионалните стюардеси Бети Неш започва кариерата си през 1957 г. в авиокомпания "Истърн", която през 1990 година е закупена от "Американ Еърлайнс". В същата авиокомпания тя остава на работа до смъртта си. Неотдавна е диагностицирана с рак на гърдата.

Honoring the legacy of @AmericanAir's Betty Nash who graced the skies as the world's longest serving flight attendant. The airline credits her nearly 67 year career with inspiring generations of cabin crewmembers.https://t.co/HrqBQgYAOK