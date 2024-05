Младоженец разбра, че съпругата му всъщност е мъж дни след сватбата (СНИМКА)

Младоженец от Индонезия беше неприятно изненадан от откритието, че новата му съпруга всъщност е мъж, съобщи китайското издание на Morning post, цитирано от bTV

26-годишният индонезиец се запознал с бъдещата си съпруга – Адинда Канза, в Instagram преди година. След известно време двамата се срещнали на живо и се харесали.

Канза се представил за силно вярваща мюсюлманка, на която родителите са починали. Ходел непрекъснато с никаб, традиционно покривало за лицето, от което се виждат само очите през мрежа. Имал нежен и мек глас.

