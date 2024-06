Почина актрисата Джанис Пейдж

Джанис Пейдж, певица, танцьорка и актриса, която участва в оригиналната продукция на Бродуей от 1954 г. на хитовия мюзикъл „The Pyjama Game“, почина na 101 г. в неделя в дома си в Лос Анджелис. Смъртта ѝ беше потвърдена от дългогодишния ѝ приятел Стюарт Лампърт.

Пейдж направи своя успешен дебют на 22 г. в звездния филм от 1944 г. „Hollywood Canteen“, но ролите ѝ в поредица от 17 филма през следващите седем години я направиха истинска звезда.

На сцената в Ню Йорк ѝ бяха необходими само три години, за да се превърне в звезда и на Бродуей.

Снимкa: Shutterstock

През 2018 г. Пейдж се присъедини към движението #АзСъщо (#MeToo), като твърдeшe, че на 22-годишна възраст е била нападната от наследника на универсални магазини Алфред Блумингдейл, починал през 1982 г., припомня Асошиейтед прес.



Пред 2020 г. актрисата издаде автобиографична книга, в която разказва за познанствата си с Франк Синатра, Бети Дейвис, Джоан Крофорд, Дейвид Нивън, Хенри Фонда, Кларк Гейбъл и Люсил Бол.



След два кратки брака, през 1962 г. Пейдж се омъжва за автора на песни Рей Гилбърт, който печели награда "Оскар" за песента Zip-a-Dee-Doo-D от филма Song of the South на "Дисни". Съпругът ѝ умира през 1976 г. и тя поема управлението на музикалната му компания, припомня Associated Press.