Съпругата на Кание Уест облече нетипичен тоалет, покриващ я от глава до пети (СНИМКИ)

Папараци засякоха съпругата на американския рапър Кание Уест, дизайнерката Бианка Ченсори, която през последните месеци носеше силно провокиращи и разголени тоалети на публични места, в нетипично за нея облекло. Съответните снимки са публикувани от Daily Mail.

Улични фотографи заснеха звездната двойка в Япония на международното летище Нарита. На публикуваните кадри се вижда, че артистът е облечен с бяло палто, приличащо на халат, тениска, панталон и чехли в същия цвят.

BIANCA CENSORI & KANYE WEST together in Tokyo Airport this Morning 🔥❤️🐐 pic.twitter.com/RBupZvDDQ6