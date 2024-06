Климатът на Земята се доближава до условията преди 50 милиона години

Учени от Калифорнийския университет Ривърсайд разкриха последствията от затоплянето, настъпило в древни времена върху глобалната циркулация на океанските води, които се изразяват в отслабване на морските течения. Резултатите от проучването са публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Океанската преобръщаща се циркулационна система се нарича „глобален конвейер“, защото преразпределя топлината по планетата, правейки големи региони на Земята на високи географски ширини удобни за живот. Това включва течения, които движат топлата морска вода от екватора към полюсите и промените в тях са свързани с драматични промени в климата.

Изследователите анализирали малки вкаменелости от фораминифери, открити от древни дълбоководни седименти, за да реконструират как океанският "тръбопровод" реагира на затоплянето преди около 50 милиона години. По това време климатът на Земята бил подобен на условията, прогнозирани за края на този век. Океанските дълбини били с 12 градуса по Целзий по-топли, а по време на хипертермични събития, когато имало пикове на атмосферния CO2, температурите на водата се покачвали с допълнителни три градуса.

Фораминиферите включват химически елементи от океаните в черупките си. Кислородните изотопи в калциевия карбонат показват температурата на водата и количеството лед, докато въглеродните изотопи могат да определят колко дълго водата е била изолирана от повърхността на океана. Водата, която наскоро е била на повърхността, е обогатена с въглерод-13, което се отразява в химията на черупките. Водата, която е била на дълбочина дълго време, съдържа повече въглерод-12.

По време на еоцена атмосферата е съдържала около 1000 части на милион въглероден диоксид, което е допринесло за високите температури от тази епоха. Днес атмосферата съдържа около 425 части на милион, но емисиите от 37 милиарда тона CO2 годишно могат да доведат до условия, подобни на ранния еоцен.

Авторите заключават, че еоценските хипертермални събития съвпадат с многократно отслабване на глобалната преобръщаща се циркулация. Този резултат е в съответствие с предишни изследвания, които предполагат, че настоящите промени в климата отслабват атлантическата преобръщаща циркулация, която затопля Северна Америка и Европа.

Източник: lenta.ru