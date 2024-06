Почти всеки, който е бил в съзнателна възраст през 90-те и началото на 2000-та помни емблематичните бляскави шоута и ангелите - супермоделите на Victoria's Secret, които оказаха значително влияние върху модата и поп културата. През годините марката беше синоним на спиращ дъха блясък и перфектен външен вид, представяйки някои от най-известните модели в света и изграждайки модна империя, пише dir.bg.

Въпреки че брандът не се размина със скандали и дори за известно време преустанови уникалните си ревюта, шефовете на марката обявиха, че отново ще "открият" подиума, по който да дефилират най-големите имената в модерната модна индустрията.

И ако преди години моделите, които изящно пристъпваха облечени в сексапилното бельо на марката и с ангелски крила на гърбовете си, трябваше да притежават точно определени физически мерки и размери, то в последните години Victoria's Secret преосмисли подхода си, като се фокусира повече върху приобщаването и разнообразието на красавиците, които дефилират за тях.

И макар че днес модели като Кендал Дженър, Джиджи Хадид, Джордан Дън да са първите, които получават "да" на кастингите, има една група красавици, които и до днес продължават да са лицата на Victoria's Secret и публиката продължава да асоциира марката именно с тях. Нека да видим какво се случва днес с емблемите на марката.

Адриана Лима

Държейки рекорда за най-много ревюта на Victoria"s Secret, 43-годишната Адриана Лима официално стана "ангел" през 2000 г., малко след като навършва 18-годишна възраст. Тя беше известна със зашеметяващото си присъствие в годишните модни ревюта на марката. Избирана е да открие шоуто пет пъти, като през 2012 г. го прави по-малко от два месеца след като ражда второто си дете.

През 2004 г. е един от моделите, които се включват в националното турне на марката Angels Across America, като заедно с нея са легендарните Тайра Банкс, Хайди Клум, Жизел Бюндхен и Алесандра Амбросио. Три години по-късно, след гласуване, е посочена от почитателите на марката като "най-ценният ангел на Victoria's Secret".

Лима се раздели с ангелските си крила през 2018 г., след като дефилира за марката цели 18 пъти. Въпреки че слезе от подиума, тя продължи да участва в различни техни проекти, като през 2023 г. се присъедини отново към Victoria's Secret като лице на новата им кампания Heavenly Eau de Parfum.

Днес Адриана Лима не се е отказала от модата, но е ограничила значително ангажиментите, които поема, тъй като се е отдала на отглеждането на четирите си деца. В края на миналата година тя се появи на светско събитие, като визията ѝ беше остро разкритикувана от потребителите, които я обвиниха, че си е слагала филъри на лицето. Обвиненията я принудиха да напише пост в социалните мрежи.

"Това е лицето на една уморена майка на тийнейджърка, на две деца, които са на прага на тийнейджърството, на момче на 1 годинка, което тъкмо се учи да ходи и на собственичка на 3 кучета... благодаря за вашата загриженост", написа Адриана, а от екипа ѝ допълниха, че всичко е грим.

Адриана има две дъщери от връзката и брака си с баскетболиста Марко Ярич, с когото се разделиха, след като публично беше разкрито, че той ѝ изневерява. Другите ѝ две деца са от връзката ѝ с филмовия продуцент Андре Лемърс, с когото са заедно от 2021 г.

Тайра Банкс

Новатор в света на модата, 50-годишната Тайра Банкс беше един от първите известни афро-американски "ангели" на Victoria's Secret, който дебютира за марката през 1997 г. Нейният мандат продължи десетилетие, приключвайки през 2005 г., заради желанието ѝ да изследва нови пътища и възможности отвъд модата, а именно в шоубизнеса.

Именно те я изведоха към телевизията, където Тайра Банкс стана водеща и съпродуцент на хитовото риалити шоу "Следващият топмодел на Америка". Тя също така гласно подкрепи еволюцията на модната индустрия към по-голямо приобщаване и разнообразие, изразявайки вълнение от преминаването на Victoria's Secret от Angels към VS Collective, разнообразна група, защитаваща положителната промяна. Самата Банкс в предаването си даваше сцена на изява на дами с различно телосложение и визия. Моделът Уини Харлоу, която страда от витилиго, стана популярно лице, именно след участието си в модното състезание.

Извън професията Тайра се е отдала изцяло на грижите за сина си, който се роди през януари 2016 г. чрез сурогатна майка. Бащата е фотографът Ерик Асла, с когото Банкс имаше връзка по това време, но към днешна дата двамата са разделени. Банкс никога не е крила, че има проблем и поради тази причина се е наложило друга жена да износи детето ѝ.

Жизел Бюндхен

43-годишната Жизел Бюндхен стана "ангел" през 1999 г., след като подписа 5-годишен договор с Victoria's Secret, заради което се оттегли от останалите модни подиуми. Продължи да дефилира с красивите крила до 2006 г. като решението ѝ да се оттегли беше повлияно от нежеланието ѝ да продължава да се появява по бельо, както и заради плановете ѝ да се съсредоточи върху други аспекти от живота и кариерата си.

Жизел официално се оттегли от модния подиум през 2015 г., след като участва в ревюто на Colcci по време на Седмицата на модата в Сао Пауло. Оттогава Бюндхен се занимава с хуманитарна и екологична дейност, водена от страстта си да оказва положително влияние върху света. В мемоарите си Lessons: My Path to a Meaningful Life тя споделя своя опит и прозрения от живота и кариерата си. Все пак модата не остана завинаги извън живота ѝ и с днешна дата тя приема да снима по някоя и друга рекламна кампания.

За съжаление, личният ѝ живот претърпя крах съвсем наскоро. След 13-годишен брак, Бюндхен и съпругът ѝ Том Брейди се разделиха. Двамата обявиха това през октомври 2022 г., а с днешна дата се носят слухове, че красивата бразилка им връзка с треньора си по джу-джицу.

Жизел е и майка на две деца, плод на любовта ѝ с Том Брейди.

Хайди Клум

51-годишната Хайди Клум стана "ангел" в края на 90-те и работи с марката 13 години. Кариерата ѝ с Victoria's Secret беше белязана от много забележителни моменти, включително дефилиране по подиума, докато е бременна.

В живота си след Victoria's Secret Клум остава значима фигура в модната и развлекателната индустрия. Тя затвърди авторитета си в шоубизнеса като водещ, съдия и изпълнителен продуцент на Project Runway, а оттогава е била и съдия в други телевизионни предавания като Germany"s Next Topmodel, Making the Cut, America"s Got Talent. Хайди е сред най-търсените и ангажирани модели в света, като почти няма светско събитие, на което да не присъства.

В личния си живот Клум има три брака и два развода зад гърба си. Към настоящия момент тя е щастливо омъжена за музиканта от Tokio Hotel Том Каулиц, който е с 16 години по-малък от нея. Красивата германка е майка на четири деца - дъщеря Лени, от връзката си с шефа от Формула 1 Флавио Бреаторе, и три от втория си съпруг, певеца Сийл.

Миранда Кер

40-годишната Миранда Кер стана първият австралийски "ангел" на Victoria's Secret през 2007 г., което се оказа важен аспект от развитието на кариерата ѝ на модел. През 2013 г. Кер избра да не поднови договора си с бранда, обяснявайки, че натовареният ѝ график е основната причина да се оттегли. През юни 2009 г. Кер позира гола, окована за дърво, за Rolling Stone Australia, за да повиши осведомеността за застрашените коали в родината ѝ.

Кер започна да се среща с английския актьор Орландо Блум в края на 2007 г. Две години по-късно банда крадци, известна като Bling Ring, нахлу в дома на Блум. Групата крадеше луксозни маркови облекла и бижута, като тогава се твърдеше, че водачът на бандата е искал бельото на Миранда от Victoria's Secret.

Кер и Блум обявиха годежа си през юни 2010 г. и се ожениха на следващия месец. Синът им Флин Кристофър Бланчард Копланд Блум се роди на 6 януари 2011 г. През октомври 2013 г. Кер и Блум обявиха, че са се разделили няколко месеца по-рано и планират да прекратят брака си.

В началото на 2014 г. австралийката имаше кратка връзка с малайзийския бизнесмен Jho Low, който по-късно беше обвинен във връзка със скандала 1Malaysia Development Berhad, за корупция и пране на пари. През юни 2017 г. Кер предаде бижута на стойност 8 милиона долара, дадени ѝ от Low през 2014 г., на правителството на САЩ.

След като окачи крилата си на "ангел", Кер се омъжи за изпълнителния директор на Snapchat Еван Шпигел през 2017 г., от когото има две деца. Тя също е активна в предприемаческите си амбиции, особено с линията си за грижа за кожата Kora Organics, която разшири на пазара в САЩ през 2017 г.

Алесандра Амброзио

42-годишната Алесандра Амброзио започна своето пътуване като "ангел" през 2005 г. и оказа значително влияние по време на 12-годишното си сътрудничество с марката. Тя обяви оттеглянето си от Victoria"s Secret през 2017 г., отбелязвайки края на една забележителна глава в нейната кариера на модел.

Амброзио се сгоди за американския бизнесмен Джейми Мазур, основател на RE/DONE jeans, през 2008 г. Двойката има дъщеря и син. Алесандра Амброзио обяви на 27 март 2018 г., че тя и Мазур са се разделили. Моделът е посланик на Националното дружество за множествена склероза.

През март 2019 г. Амброзио стартира своя марка плажно облекло GAL Floripa в партньорство със сестра си Алин и приятелката си от детство Жизел Кория. Тя има и своя собствена модна и лайфстайл марка, Ále by Alessandra, в сътрудничество с американския търговец на дребно Cherokee, като се фокусира върху ежедневно и официално облекло за млади жени.