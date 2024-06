Джо Алуин за пръв път проговори за тежката си раздяла с Тейлър Суифт

Джо Алуин за пръв път говори публично за края на дългогодишната си връзка с Тейлър Суифт.

В ново интервю за Sunday Times, Алуин каза, че разбира “любопитството на хората” за живота му, но се надява, че “всеки може да съчувства и да разбере трудностите, които идват с края на една дълга, любяща, напълно отдадена връзка от повече от шест години и половина.”

"Раздялата е нещо трудно за управляване.", добави той .

Алуин призна още, че е бил доста потиснат заради „необичайната“ шумотевица около раздялата им с Тейлър, добавяйки: „Този обществен интерес на външния свят за нещо толкова лично може наистина да натежи“.

Joe Alwyn speaks on his breakup with Taylor Swift:



“I would hope that anyone and everyone can empathize and understand the difficulties that come with the end of a long, loving, fully committed relationship of over six and a half years. That is a hard thing to navigate. What is… pic.twitter.com/Sc4lBgW7JD — Pop Base (@PopBase) June 15, 2024

„Така че преживях нещо много реално, внезапно хвърлено в много нереално пространство: таблоиди, социални медии, преса, където след това се разчленява, спекулира се, изважда се от форма до неузнаваемост“, продължи той.

Joe Alwyn on the media attention of his breakup with Taylor Swift:



“You have something very real suddenly thrown into a very unreal space: tabloids, social media, press, where it is then dissected, speculated on, pulled out of shape beyond recognition. And the truth is, to that… pic.twitter.com/gPk7D9P6D5 — Pop Tingz (@ThePopTingz) June 15, 2024

Връзката на Суифт и Аулин започна през 2016 г. и се разделиха през април 2023 г. Сега певицата се среща с атлета Травис Келс .

През април Суифт издаде албума “The Tortured Poets Department”, който включва редица песни, за които слушателите подозират, че споменават връзката ѝ с Алуин.

Taylor Swift and Joe Alwyn have ended their 6 years relationship, Entertainment Tonight confirms. pic.twitter.com/FmHmuQOgY2 — Pop Hive (@thepophive) April 8, 2023

Актьорът не каза дали е слушал албума, но каза: “Винаги ще има празнина между това, което се знае и това, което се казва. Примирих се с това.”

Малко повече от година след раздялата им, Алуин е намерил мир.

"Чувствам се щастлив, че съм на наистина страхотно място в живота си, професионално и лично”, каза актьорът и добави- “Чувствам се наистина добре.”

Източник: edition.cnn.com