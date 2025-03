Въпреки смесените отзиви кулинарното шоу на Меган Маркъл ще има втори сезон (ВИДЕО)

След смесените отзиви към новото си шоу по Нетфликс „With Love, Meghan“, херцогинята на Съсекс обяви, че зрителите могат да очакват още епизоди. Меган направи новината официална в своя Instagram профил, където сподели кратко видео в Stories и написа с шеговит тон: „Нека запазим спокойствие… или по-скоро не (!), защото съм развълнувана да споделя, че вторият сезон на ‘With Love, Meghan’ предстои!“

Първият сезон на шоуто излезе във вторник, след като беше отложен от януари поради опустошителните горски пожари в Лос Анджелис. В петък вечер от Netflix потвърдиха официално, че снимките на втория сезон вече са приключили. Новината, че „With Love, Meghan“ ще продължи, идва въпреки вълната от отрицателни отзиви от критиците по-рано тази седмица.

Предаването, продуцирано лично от Меган, преоткрива жанра на лайфстайл програмите, като комбинира практични съвети с приятелски разговори – както с познати от години, така и с нови гости. Меган споделя лични трикове и идеи, насочвайки се към забавлението вместо съвършенството, и показва колко лесно е да се създаде красота дори в неочаквани ситуации. Тя и нейните гости запретват ръкави в кухнята, градината и къде ли не, с покана и зрителите да се включат в това преживяване.

Премиера на бранда As Ever

В началото на седмицата Меган представи официално новата си лайфстайл марка As Ever, посветена на красиво изработени продукти от висок клас. Разработена в партньорство с Netflix, колекцията включва предложения, които актрисата лично е тествала и усъвършенствала през последните години – вдъхновени от домашно приготвяне и уютни вечери с приятели.

За да популяризира както предаването, така и бранда As Ever, Меган гостува при Дрю Баримор в нейното токшоу в САЩ. В хода на кулинарен сегмент херцогинята беше видимо внимателна да постави бурканче от своя мармалад As Ever на централно място. В разговора тя сподели колко много обича „най-сладкият, забавен и чаровен“ съпруг – принц Хари, и разкри, че децата им, принц Арчи и принцеса Лилибет, говорят с „много американски акцент“, но произнасят думата „зебра“ по британски.

Съсекс, а не Маркъл

В едно от по-запомнящите се моменти, Дрю Баримор представи своята гостенка като „Меган Съсекс“, след като стана ясно, че Меган е поправяла комедиантката Минди Калинг, която по време на участието си в шоуто на херцогинята я нарече „Меган Маркъл“. „Сега, когато имам деца, осъзнавам колко много означава да нося името, което споделям с тях. Нашето семейно име“, обясни Меган в предаването „With Love, Meghan“.

Специалният момент с принцеса Даяна

В хода на разговора Баримор показа стара снимка, на която седемгодишната актриса от „Ангелите на Чарли“ поднася плюшена играчка Е.T. на принцеса Даяна на премиерата на филма в Лестър Скуеър през 1982 г. Видимо развълнувана, тя определи покойната принцеса като „невероятен човек, който надхвърли всички граници“, а Меган добави: „Колко мило и трогателно… Благодаря, че сподели това. Ще разкажа на Хари, със сигурност.“

Критиките към „With Love, Meghan“

Новото шоу на Меган получи доста остри коментари след премиерата си във вторник. Вече се появиха обвинения, че тя копира предаването на Памела Андерсън, в което звездата от "Спасители на плажа" прави подобни неща - обикаля градината си, избира свежи съставки от тях, а след това в компанията на гости приготвя различни ястия. Други пък смятат шоуто на Меган за високопарно и безинтересно, като я обвиняват, че се хвали с луксозен начин на живот, който само малцина могат да си позволят. Предаването буквално бе наречено "панаир на суетата".

Въпреки негативните реакции, обявеното продължение на „With Love, Meghan“ говори, че продуцентският екип и самата Меган са уверени в концепцията.