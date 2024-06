Мъж изхарчил цялата си печалба от лотарията за алкохол, дрога и жени

Едва на 19 години, Майкъл Керъл се превръща в най-младия милионер на британската лотария. Младежът, който дотогава работи във фирма за сметопочистване, удря джакпота от 9,7 млн. британски лири, закупувайки си един-единствен билет срещу един паунд през 2002 г.

Щом взима голямата печалба, Керъл напуска работа и започва да пилее парите за алкохол, наркотици, проститутки, луксозни возила и екзотични дестинации. През 2013-а година той вече е фалирал. Тогава започва да получава социални помощи от държавата, докато отново си търси работа.

💰 - Lottery winner Michael Carroll has reportedly remarried his ex-wife, and is now living a quiet life in Belfast.



The 'Lotto lout' blew his £9.7m fortune on drugs, alcohol and sex.



"It didn't go wrong - it was the best 10 years of my life for a pound." pic.twitter.com/c8PjS0O57T