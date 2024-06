Мат Деймън предупредил Бен Афлек да не се жени за Дженифър Лопес

Слуховете около брака на Бен Афлек и Дженифър Лопес продължават да се събират над тях като гигантски буреносни облаци. Трудният брак на двойката може скоро да приключи, като бракоразводните процедури стават все по-вероятни само две години след като сключиха брак на сватбена церемония в Лас Вегас.

Афлек и Лопес все още не са официално разделени, но двамата живеят отделно на фона на продължаващите спекулации за бъдещето на техния бурен брак. Съобщава се, че един от най-близките приятели на Афлек - Мат Деймън го е предупредил, че повторната връзка с Лопес ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши – и с течение на времето изглежда, че може да се окаже прав.

Мат Деймън е един от най-добрите приятели на Афлек в продължение на десетилетия, а Афлек разчита на неговата подкрепа, докато бракът му с Лопес се разпада. Нов доклад от Daily Mail хвърля повече светлина върху усилията на Деймън да убеди Афлек, че бракът с Лопес през 2022 г. не е добра идея.

Matt Damon's stark warning to Ben Affleck before he married Jennifer Lopez revealed - as he desperately works to stop his best friend from hitting the bottle over looming divorce https://t.co/NEkrR0QqRe pic.twitter.com/KnfBDpC5jJ