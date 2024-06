Кейти Пери с поредна провокация - по цици и скъсан чорапогащник в Париж (ВИДЕО)

Кейти Пери пак направи провокация и то не къде да е, а в сърцето на световната мода - Париж. Тя се появи топлес - по цици само с лека наметка от екокожа на модното дефиле на прочута модна марка.

Това предизвика фурор в мрежата. С този предизвикателен външен вид Пери завърши Седмицата на модата в Париж, където всеки ден предлагаше различен шокиращ стил на всяко шоу на съответната модна марка, пише "Телеграф".

Под коженото палто се видя, че звездата има само прокъсан клин-чорапогащник, а мистерията се допълваше от тъмни очила и минималистична прическа с опъната назад в опашка коса. Пери демонстрира коремни плочки, подсказващи за много часове във фитнеса.

