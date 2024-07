Иън Маккелън ще се въздържи от турне след тежкото падане

Британският актьор Иън Маккелън ще се въздържи от турне в ролята на Джон Фалстаф, докато се възстановява след падането от сцената, съобщиха Ройтерс и АП, цитирани от БТА.

Пиесата "Крале играчи" (Player Kings) по първа и втора част на "Хенри IV" от Шекспир се играе в лондондския Уест Енд от април. Иън Маккелън падна от сцената на 17 юни по време на бойна сцена и беше откаран в болница.

