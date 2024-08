Принц Уилям и Кейт Мидълтън показаха СНИМКИ от лятната си почивка

Лятото е в разгара си, а когато температурите се покачват, дори кралските особи не могат да не се разхладят в морето, но те рядко споделят свои снимки от плажа, с няколко известни изключения.Принцът и принцесата на Уелс пуснаха видеоклип, в който се гмуркат с шнорхел заедно с носителя на наградата Earthshot за 2021 г. Coral Vita, за да разберат по-добре техния проект за отглеждане и засаждане на корали на Бахамите, пише dariknews.bg.

Принцеса Кейт демонстрира спортните си умения, облечена в плувен костюм от ликра, докато засажда корали.

Kate Middleton and Prince William enjoy scuba diving in The Bahamas

По време на следването си в университета принц Уилям е бил запален играч на водна топка и често е бил забелязван в чифт черни бански, докато е окуражавал съотборниците си, преди сам да влезе в басейна.

Our #PrinceWilliam has always been very athletic. Here he is back in his water polo days.