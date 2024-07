Нова магнитна буря връхлита Земята

Нова магнитна буря ще удари Земята след часове. Учените от Лабораторията за слънчева астрономия на IKI и ISTP предупредиха, че това ще се случи в нощта на 26 срещу 27 юли, пише "Фокус"



Магнитна буря от ниво G1, което означава, че е слаба.

NOAA/SWPC added a minor (G1) geomagnetic storm watch for July 27th. This would be the result of possible peripheral effects from a pair of coronal mass ejections observed during the past 24 hours. The more energetic event is headed to the east and a smaller one is heading to the… pic.twitter.com/HLe2h514IP