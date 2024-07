Шарън Стоун се страхува да не бъде убита от фен

Шарън Стоун разкри „страха си“, който е изпитвала през цялата си кариера, че ще бъде застреляна от фен, след разговор със Силвестър Сталоун.



Страхът на 66-годишната актриса е породен от травмата от ролята ѝ в „Първичен инстинкт“, която я превръща в знаменитост за една нощ.



The Sun съобщи, че Шарън е казала на благотворителна гала вечер в Кан: „Това, което Слай ми каза, е, че изведнъж вървиш по улицата, всички правят това (посягат към джоба си) и не знаеш дали искат да вземат химикалката или пистолета“.

Sharon Stone reveals her 'unsettling' career-long fear of being shot by a fan following a chat with Sylvester Stallone https://t.co/4bM2s8VDM9 pic.twitter.com/C5MGQ3OFTn