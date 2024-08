НАСА изпрати лазерно съобщение до Земята от разстояние 16 млн. километра

В крайна сметка ще искаме да разширим Световната мрежа в цялата галактика и НАСА наскоро демонстрира ключова технология, която би могла да помогне за това. Космическата агенция предаде съобщения чрез лазер на разстояние от почти 16 милиона километра, съобщи Science alert, предава БГНЕС.

Това е около 40 пъти по-далеч, отколкото Луната е от Земята. Постижението, постигнато през ноември 2023 г., представлява първият път, когато оптични комуникации са изпратени на такова разстояние.

