Хю Джакман изяждал по 6000 калории на ден, за да влезе във форма за "Дедпул и върколака"

Хю Джакман разкрива диетата, която му е помогнала да постигне невероятната си форма за наскоро излезлия филм "Дедпул и Върколака". Актьорът сподели тайния си план за хранене по време на участието си в The Tonight Show с Джими Фалън.

Пред водещия на вечерното шоу австралиецът разкри, че е поглъщал по 6000 калории на ден, за да натрупа мускулната маса, която развълнува хиляди зрители пред кино екраните.

This is officially Hugh Jackman’s Wolverine BEST look pic.twitter.com/KuzEFj6RMk