Селин Дион се опълчи на Доналд Тръмп за използване на “My Heart Will Go On” без разрешение (ВИДЕО)

Екипът на Селин Дион разкритикува Доналд Тръмп и кандидата му за вицепрезидент за това, че са използвали една от най-известните ѝ песни на предизборен митинг в Монтана.

По време на митинга за Тръмп и неговия вицепрезидент Джей Д. Ванс в Боузман в петък, 9 август, организаторите на събитието пуснаха видеоклип на Дион, изпълняващ „My Heart Will Go On," нейната хитова песен от 1997 г. от саундтрака на филма "Титаник".

В съобщение, споделено в акаунта на легендарната изпълнителка в събота, 10 август, екипът на певицата изрази възмущението си от използването на песента като част от кампанията.

„Днес мениджърският екип на Селин Дион и нейният звукозаписен лейбъл, Sony Music Entertainment Canada Inc., разбраха за неоторизирано използване на видео, запис, музикално изпълнение и образа на Селин Дион, пееща ' My Heart Will Go On' на предизборен митинг на Доналд Тръмп / Джей Ди Ванс в Монтана", гласи изявлението.

„По никакъв начин това използване не е разрешено и Селин Дион не одобрява това или друго подобно използване", гласи още официалното изявление, завършвайки с въпрос към кампанията на Тръмп: "…И наистина ли, ТАЗИ песен?"

Is Trump’s campaign being trolled from within? Someone on his staff decided to play Celine Dion singing “My Heart Will Go On” from Titanic at his Montana rally. Many consider Titanic a metaphor for Trump’s sinking campaign. pic.twitter.com/dVbNjVylel — Mike Sington (@MikeSington) August 10, 2024

Асошиейтед прес съобщи по-рано, че още повече артисти, както и наследници на няколко покойни музиканти, възразиха срещу използването на тяхната музика от страна на Тръмп, включително Брус Спрингстийн, който отхвърли използването на “Born in the USA” през 2016 г., Нийл Йънг, семейството на Том Пети, наследниците на Ленард Коен и The Rolling Stones.