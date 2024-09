Докато на Земята е имало динозаври, на Луната са изригвали вулкани

Нови изследвания показват, че по времето, когато динозаврите са бродели по планетата Земя, на Луната все още са изригвали вулкани, предаде Асошиейтед прес.

Доказателствата са три малки стъклени топчета от повърхността на естествения спътник на нашата планета. Те са донесени на Земята през 2020 г. от китайски космически кораб. Химическият им състав дава основание да се смята, че активни лунни вулкани е имало допреди около 120 милиона години - доста по-скоро, отколкото учените предполагаха, пише БТА.

По-ранен анализ на скални проби от мисията "Чанъе-5" предполагаше, че вулканите са изчезнали постепенно преди 2 милиарда години. Предишните оценки бяха, че това се е случило преди около 4 милиарда години.

