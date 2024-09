Капсулата „Старлайнър“, която остави двама астронавти на МКС, се върна на Земята празна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Космическият кораб "Старлайнър" на компанията "Боинг" се отдели от Международната космическа станция (МКС) и се завърна на Земята без екипаж на борда, предадоха световните новинарски агенции.

Обратният полет на кораба отне приблизително шест часа, като той кацна в пустинята на Ню Мексико в полунощ местно време.

„Върнете я на Земята. Успех“, каза астронавтът Суни Уилямс на Контрола на полетите на „Боинг“ преди „Старлайнър“ да отлети.

Американската космическа агенция НАСА взе това решение след месеци на несигурност и неяснота, свързани с безопасността заради появилите се технически проблеми в апарата на "Боинг".

#Starliner landed today at White Sands Space Harbor in New Mexico at 12:01 a.m. ET on Sept. 7 (10:01 p.m. MT on Sept. 6). Teams on the ground welcomed the spacecraft and are now preparing to transport Starliner back to Florida for analysis and refurbishment.



More:… pic.twitter.com/UEPdkuXswZ