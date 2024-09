Иън Маккелън твърди, че кралица Елизабет II е била "доста груба" с него, а крал Чарлз III е "повреден"

Сър Иън Маккелън е откровен до болка. 85-годишният актьор не се сдържа по отношение на мнението си за кралското семейство, включително за срещата му с кралица Елизабет II през 2008 г.

Звездата, изиграла Гандалф във “Властелинът на пръстените” говори пред Times of London в петък и твърди, че срещата им не е била "неговата чаша чай". Маккелън сподели, че “в няколкото случая, когато се срещнах с нея тя беше доста груба."

“Когато получих медал за актьорско майсторство, тя ми каза: "Ти се занимаваш с това от ужасно дълго време." Аз ѝ отговорих: "Е, не толкова дълго като теб",", разказва той пред изданието. "За това получих кралска усмивка, но след това тя каза: "Някой все още ли ходи на театър?" Това е адски грубо, когато даваш на някого медал за актьорско майсторство. Това означаваше: "Дали на някого му пука за теб, защото на мен не ми пука. А сега си тръгвай!".

Екранният Гандалф също така смята, че кралицата е била “доста луда” към края на живота си. Кралското височество почина на 96-годишна възраст през 2022 г.

Кралица Елизабет II не е единственият член на семейството, за когото актьорът има противоречиво мнение.

МакКелън сподели, че крал Чарлз III е “определено на страната на Хари” на фона на отчуждените отношения на херцога на Съсекс с баща му и брат му, принц Уилям.

“Представете си, че сте родени в кралското семейство. Аз съм бил част от обществения живот, но тези хора са в затвор. Те не могат да правят нищо нормално”, каза той. “Можете ли да си представите, че трябва да бъдете мили с всеки, с когото говорите?", чуди се още актьорът.

