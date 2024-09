Антоанет Пепе показа майка си (СНИМКИ)

Популярната инфлуенсърка Антоанет Пепе сподели редки снимки с майка си.

„Завинаги свързани. Мама – моята най-любима жена“ – написа Пепе към кадри от морето, на които виждаме майка ѝ Силвия Пепелджийска. Любопитен е фактът, че Силвия няма нито един пост в Инстаграм профила си, но въпреки това има 471 последователи.

„Сестрички красиви“ – коментира Нели Сано, майка на годеника на Пепе – Иво Карамански. Самият той също изпрати емотикони на сърчица, а диетоложката Енджи Касабие добави „God bless you both“ (Бог да ви благослови и двете – бел.ред.).

Много последователи на Пепе се възхитиха от добрата форма, в която се намира майка ѝ, пише ladyzone.bg.

„Вече знаем на кого добрите гени си взела… прекрасна!“ и „Хората са казали, когато си вземаш жена, гледай майка й“ гласят два от коментарите, а трети заключава „Помислих, че си се снимала с Ева Лонгория“.

34-годишната Антоанет Пепе публикува и други снимки от морето, където отиде само месец след раждането на четвъртото си дете.

„When summer fades like footprints in the sand... (Когато лятото чезне като стъпки в пясъка – бел.ред.)“ – написа тя към кадрите, на един от които виждаме и баща ѝ.