Ед Шийрън се преобрази напълно - върна се в тийнейджърските си години (СНИМКИ+ВИДЕО)

Британската поп звезда Ед Шийрън буквално остави феновете си без думи, след като се появи в социалните мрежи с коренно различна визия – толкова неочаквана, че мнозина едва го разпознаха. Известен със своята рижава коса, небрежен стил с тениска и карго панталони, певецът представи пълна трансформация, вдъхновена от емо културата на началото на 2000-те.

В поредица от снимки, публикувани в Instagram, 34-годишният изпълнител се появява с боядисана черна коса, дълъг страничен бретон, сива зимна шапка, черен суичър и – изненада – фалшив пиърсинг на устната. „Фалшив пиърсинг, но може и да си го направя… YOLO“, пошегува се той под поста. Снимките, по думите му, напомнят на стария му профил в MySpace – от времето, когато е бил тийнейджър и експериментирал с визията си.

„Седмица на селфита за промоцията на ‘Azizam’. Избери своя боец!“, гласи надписът към поста, посветен на най-новия му сингъл Azizam. И ако е целял да предизвика шум – то определено успя. Емо визията на Ед отприщи вълна от коментари.

„Моля те, сложи си пиърсинг, дори само за забавление!“, написа фен. „Емо-версията на Ед е любимата ми! Трябва да го направи за поне един клип!“, добави друг. Трети шеговито сподели: „Емо Шийрън не беше в списъка ми с изненади за деня, но… определено ‘slay’.“

Певецът не спря с изненадите: Ед изненада публиката и със спонтанно участие пред гара „Кингс Крос“ в Лондон. В компанията на розова декорация с надпис Azizam, той изпълни част от най-големите си хитове като Shape Of You, Bad Habits и Perfect. Този път обаче бе облечен в яркорозова тениска и нямаше и следа от новата му „емо“ визия.

В САЩ обаче звездата продължи с провокациите – този път под прикритие. На оживена метростанция в Ню Йорк, Ед се появи дегизиран с черен суичър, тъмни слънчеви очила, перука и сива шапка, покриваща емблематичната му рижа коса. Облечен в черни карго панталони и въоръжен само с китарата си, той изпълни емоционално акустична версия на хита Pink Pony Club на Chappell Roan. Въпреки „маскировката“, гласът му бързо издаде самоличността му и предизвика еуфория сред минувачите.

„Ед Шийрън като емо момче, пее в метрото песен на Chappell Roan – това наистина е за мен!“, написа развълнуван фен в X (бившия Twitter).

След разкриването на самоличността му, стана ясно, че всичко е част от маркетинговата кампания около Azizam – първият му сингъл след Under the Tree от 2024 г., който не успя да достигне успеха на предишните му проекти. Песента стигна до №55 в британската класация – далеч от обичайните върхови позиции, които Шийрън е свикнал да заема, включително 10 номер едно хита в Official UK Charts.